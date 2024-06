Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean, probabil prea cuprins de foame pentru a cauta o parcare, și-a lasat mașina pe trotuar chiar in centrul Clujului pentru a-și cumpara ceva de mancare.Barbatul a blocat jumatate din trotuar in Piața Mihai Viteazu, doar pentru a-și cumpara covrigi.Toata scena a fost surpinsa de un clujean, care…

- Șoferii fac legea in Cluj! Dovada o face și urmatoarea fotografie, in care se poate observa cum un șofer clujean și-a parcat mașina complet pe trotuar, blocand accesul pietonilor pe acesta.Șoferul și-a lasat mașina in așa fel incat cei care trec prin zona sunt nevoiți sa o ia pe drum, punandu-se astfel…

- O mașina fara șofer a creat agitație in parcarea din Piața Unirii, Cluj-Napoca. Șoferul a uitat sa traga frana de mana, iar mașina s-a pornit singura blocand aleea de acces și ”parcandu-se singura” in mașina din fațaUn incident a avut loc in aceasta seara in parcarea din Piața Unirii din Cluj-Napoca.…

- Incidentul mai puțin obișnuit a avut loc pe Aleea Slanic din Cluj-Napoca, intre sensul giratoriu de la Interservisan și Iulius Mall. Șoferul a fost surprins conducand mașina pe trotuar și pe carosabil in același timp, pe o distanța de cateva sute de metri, absolut fara nicio explicație, intrucat banda…

- Pe unde sa mai treci in calitate de pieton decat pe carosabil? Un deștept cu BMW a blocat tot trotuarul. Daca ai mașina puternica iți inchipui ca tot drumul iți aparține. Așa a crezut un clujean care și-a parcat autoturismul direct pe trotuar, blocand accesul pietonilor. Incidentul a fost surprins…

- Șoferul unui BMW a blocat complet trotuarul pe strada Petrila, din Cluj-Napoca. Zona este situata in preajma Parcului Feroviarilor.Șoferul din imagine a blocat complet trotuarul, iar cei care voiau sa treaca trebuiau sa intre pe carosabil. Probabil cel care deține mașina locuiește fix la acea adresa…

- O autospeciala de politie a fost fotografiata in timp ce era parcata pe trotuar, chiar in fața garajului unui clujean. Fotografiile in care masina de politie era parcata contrar dispozitiilor legale au fost postate pe un grup de Facebook destinat șoferilor clujeni. „Cand vrei sa ieși din garaj…

- Un accident rutier a avut loc astazi in cartierul Maraști din Cluj-Napoca, fiind implicate trei autoturisme. Din primele informații, se pare ca in urma impactului, o autoutilitara a fost proiectata in peretele unei sali de jocuri de pe strada Fabricii. Vom reveni cu mai multe detalii in curand!