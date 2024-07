Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații din Brazilia a anunțat joi ca doua persoane au murit din cauza febrei Oropouche, fiind prima data cand cineva se stinge din viața din cauza aceste boli. Febra Oropouche face primele victime din lume Decesele au avut loc in statul Bahia din nord-estul Braziliei. Victimele sunt doua…

- In ultimii ani, agricultorii romani au inceput sa se confrunte cu un fenomen care le era strain: arsurile solare ale plantelor. Acestea pot duce la pierderi insemnate de producție, afectand atat roadele, cat și plantele in intregime. Numarul tot mai mare de zile la rand cu temperaturi foarte ridicate…

- Provizoratele reprezinta o problema majora in cadrul companiilor de stat, susține Mihai Precup, presedintele Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP). Intr-un comunicat emis miercuri, Precup a explicat ca rotația frecventa a membrilor consiliilor de…

- Talcul este clasificat ”probabil cancerigen” de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Tot cancerigen a fost clasificat și acrilonitrilul, un compus utilizat in producția de polimeri. Experții de la Agenția Internaționala de Cercetare a Cancerului, reuniți la Lyon, și-au publicat rezultatele vineri…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a emis o alerta globala in legatura cu versiunile false ale Ozempic, medicament devenit popular ca modalitate de a pierde in greutate. Totuși, trebuie subliniat ca acest medicament a fost conceput, in principlal, ca tratament pentru diabetul de tip 2. OMS avertizeaza…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat, in primele cinci luni ale anului, venituri bugetare nete in suma de 175,19 miliarde de lei, in crestere nominala cu 117,8% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. „In primele cinci luni ale anului 2024 s-au colectat venituri bugetare…

- Aproape 19 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, 9 iunie, pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare 2024. Peste 200.000 de candidați s-au inscris in cursa electorala: 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare. The post Alegeri locale…

- 4.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise de politisti in primele patru luni din acest an, iar mai mult de 1.600 au fost transformate in ordine de protectie in instanta. De la inceputul lui 2024 si pana la finalul lunii trecute, au fost mai bine de 38.000 de interventii la cazuri de violenta…