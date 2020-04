FEBRA în timpul sarcinii: RISCURI și recomandari Cand esti insarcinata, poate fi greu de spus daca suferi de febra sau pur si simplu resimti doar o caldura mai intensa. La fel ca majoritatea viitoarelor mamici care asteapta un bebelus, s-ar putea sa iti simti corpul mai fierbinte, datorita schimbarilor hormonale. Insa, aparitia febrei nu este un lucru normal, ci o problema ce indica faptul ca ceva nu este in... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit OMS, alimentația și hidratarea corespunzatoare sunt vitale in aceasta perioada. Persoanele care au o dieta echilibrata sunt de regula mai sanatoase, cu sistem imunitar mai puternic și cu un risc mai scazut de boli cronice și infecțioase. Prin urmare, specialiștii OMS spun ca in aceasta perioada…

- Definitiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus au fost actualizate de catre Institutul National de Sanatate Publica.Potrivit site-ului INSP, caz suspect de coronavirus este: * Pacient cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele…

- Potrivit OMS, alimentația și hidratarea corespunzatoare sunt vitale in aceasta perioada. Persoanele care au o dieta echilibrata sunt de regula mai sanatoase, cu sistem imunitar mai puternic și cu un risc mai scazut de boli cronice și infecțioase.

- Grupul de Comunicare Strategica va recomanda sa va luați toate masurile de precauție necesare atunci cand ieșiți din casa, la cumparaturi, in preajma sarbatorilor pascale, pe timpul pandemiei de coronavirus. Aveți masca? Aveți manușile? Nu uitați lista de cumparaturi acasa și evitați intervalul orar…

- In timpul sarcinii, mama bolnava de coronavirus iși poate infecta bebelușul. Este rezultatul unui studiu facut de mai mulți cercetatori chinezi, care au aratat ca nu poate fi exclus riscul de transmitere a bolii infectioase Covid-19 de la mama la copil.

- Sarcina poate fi o perioada dificila pentru femei, mai ales cand vine vorba de probleme de beauty. Hormonii modifica echilibrul obișnuit al pielii, tenul poate deveni impecabil la unele gravide, in timp ce altele se pot confrunta cu acneea. Parul este pur și simplu diferit. Dar apare o problema, care…

- Peste 8.000 de copii s-ar putea naste in plus in fiecare an in Marea Britanie daca femeilor cu antecedente de avort spontan li s-ar prescrie un anumit hormon in timpul urmatoarei sarcini, conform unor studii citate joi de Press Association. Femeile cu antecedente de avort spontan, care…

- Consumul de alcool in timpul sarcinii poate duce la afectarea capacitatii cognitive a copiilor, confirma un studiu preluat miercuri de Press Association. In cadrul cercetarii, au fost examinate 23 de studii publicate pe tema consumului de alcool in timpul sarcinii si au fost identificate dovezi ca aceasta…