Febra ChatGPT se răspândeşte în companiile americane, iar unele dintre acestea sunt îngrijorate Companiile din intreaga lume iau in considerare cum sa foloseasca cel mai bine ChatGPT, un program chatbot care foloseste AI generativa pentru a tine conversatii cu utilizatorii si a raspunde la nenumarate solicitari. Cu toate acestea, firmele si companiile de securitate si-au exprimat ingrijorarea ca ar putea duce la scurgeri de proprietate intelectuala si strategii. Exemple de persoane care folosesc ChatGPT pentru a le ajuta in munca de zi cu zi includ redactarea de e-mailuri, rezumarea documentelor si efectuarea cercetarilor preliminare. Aproximativ 28% dintre respondentii intr-un sondaj online… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

