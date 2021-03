Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, solicitarea lui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma declaratiilor pe care le-a facut vizand „vanzarea Ardealului”. Decizia nu este definitiva „Respinge exceptia…

- Bucuresti, 29 ian /Agerpres/ – Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, cererea presedintelui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita in mai 2020 de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma unor declaratii pe care le-a facut privind un proiect de lege…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri cererea presedintelui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita in mai 2020 de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in urma unor declaratii pe care le-a facut privind un proiect de lege referitor la autonomia Tinutului Secuiesc.…

- Dupa ce Viorica Dancila l-a acuzat pe Marcel Ciolacu de tradare, președintele PSD i-a raspuns predecesoarei sale și spune ca in politica rezultatele la alegeri sunt cele care vorbesc in numele unui lider de partid. Marcel Ciolacu a declarat ca performanta in politica apare prin procentele pe care le…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a respins, joi seara, acuzatiile pe care i le-a adus Viorica Dancila si a afirmat ca ”oricata frustrare ai avea, oricata suparare ai avea nu poti sa inventezi alta matematica decat cea existenta”. Ciolacu afirma ca voturile de la motiune erau cele pe are le mai avea…

- Intr-un interviu acordat pentru PaginadeMedia.ro, gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca ”nu am comis nicio discriminare” in editorialul intitulat „Satana in sutana”, pentru care a fost amendat cu 5.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminari (CNCD). Din contra, susține CTP:…

- Vasile Dincu, a declarat luni, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis, cum ca nu a decis cine sa fie candidatul pentru funcția de premier, ca Guvernul de uniune naționala, propunerea PSD, nu este exclusa.

- Liderii USR-PLUS i-au explicat președintelui Klaus Iohannis de ce nu au fost de acord cu soluția propusa de PNL pentru a debloca negocierile din Coaliție, respectiv ca funcția de președinte al Camerei Deputaților sa fie adjudecata în urma unei competiții în plen. Dan Barna a precizat ca…