- Variantele genetice ale coronavirusului SARS-CoV-2, inclusiv cea descoperita in Marea Britanie, pot afecta acuratetea unor teste moleculare COVID-19 si sa conduca la rezultate fals negative ale acestora, a atentionat vineri Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA), potrivit Reuters.…

- Variantele genetice ale noului coronavirus, inclusiv cel gasit in Marea Britanie, ar putea avea impact asupra performanței unor teste moleculare COVID-19 și ar putea duce la rezultate fals negative, a declarat vineri Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA), relateaza Reuters. Agenția…

- AZD1222, dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si Universitatea Oxford impotriva maladiei COVID-19, a devenit primul vaccin din lume ale carui rezultate de eficienta au fost validate de o revista stiintifica, The Lancet, informeaza AFP, DPA si Reuters, preluate de Agerpres. Publicarea acestor…

- Luna trecuta, Grupul Pfizer a anuntat ca vaccinul pe care l-a dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech s-a dovedit a avea o eficienta de peste 90-. Miercuri, 2 decembrie, Pfizer a primit aprobarea de la oficialii sanitari din Marea Britanie, de a incepe distribuirea acestuia pentru utilizare…

- Vaccinul anti-COVID-19 de la compania americana Moderna are o eficiența de 94,1%. Compania farmaceutica a anunțat rezultatele complete ale ultimului studiu clinic și a precizat ca va depune cererea de autorizare in regim de urgenta atat la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA,…

- Medicamentul cu anticorpi dezvoltat de Eli Lilly & Co a primit din partea autoritatilor de reglementare americane autorizatie de utilizare de urgenta, pentru tratarea cazurilor ușoare și moderate de COVID-19. In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament despre care datele sugereaza ca…

- Compania AstraZeneca și Universitatea Britanica din Oxford au reluat testarea clinica a vaccinului experimental impotriva Covid-19 in Statele Unite ale Americii, scrie CNN. Compania și-a suspendat activitatea o perioada, numind-o „ o pauza de rutina”Compania a declarat ca Administrația SUA pentru Alimente…

- Studiul clinic desfasurat in SUA de AstraZeneca pentru vaccinul anti-coronavirus s-ar putea relua zilele viitoare, dupa mai bine de o luna de pauza, intrucat Administratia pentru Medicamente si Alimente a terminat evaluarea unei persoane care s-a imbolnavit in septembrie.Studiul, aflat in faza finala,…