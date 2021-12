Agenția pentru alimente și medicamente (FDA) din SUA a autorizat doza booster a vaccinului Pfizer-BioNTech pentru adolescenții de 16 și 17 ani, informeaza agențiile de presa. Doza “booster” a vaccinului Pfizer-BioNTech poate fi administrata tinerilor de 16 si 17 ani daca au trecut cel putin sase luni de la schema initiala de vaccinare, a precizat FDA. In SUA, pana in prezent, aproximativ 4,7 milioane de adolescenți cu varste de 16 și 17 ani s-au vaccinat cu schema completa și peste 2,5 milioane au primit a doua doza in urma cu șase luni. “Eficacitatea vaccinului anti-COVID-19 scade dupa a doua…