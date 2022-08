Stiri pe aceeasi tema

- Sebastien Haller, noul fotbalist al echipei Borussia Dortmund, diagnosticat in aceasta luna cu cancer testicular, va fi indisponibil cel putin doua luni dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale, a anuntat miercuri clubul din Bundesliga, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Cele mai mari trei companii aeriene de stat din China au anuntat vineri planuri de a cumpara un total de aproape 300 de avioane Airbus, aceasta fiind cea mai mare comanda de avioane facuta de transportatorii chinezi de la inceputul pandemiei si un impuls major pentru producatorul european de aeronave…

- Guvernul Rusiei a anuntat luni planuri de a investi 770 de miliarde de ruble (14,5 miliarde de dolari) in industria aviatiei din tara, pana la sfarsitul acestui deceniu, pentru a creste ponderea aeronavelor fabricate pe plan intern, transmite Reuters, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Bitcoin a scazut sambata cu 6,53%, pana la 19.106,37 dolari la ora 0734 GMT, pierzand 1.334,33 dolari fața de inchiderea precedenta, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 3%, pana la maximele ultimelor 13 saptamani, sustinute de cresterea cererii de benzina in SUA, in pofida preturilor record de la pompa, de asteptarile ca cererea de petrol a Chinei va creste si din cauza preocuparilor tot mai mari privind oferta…

- Un medicament dezvoltat de AstraZeneca si Daiichi Sanky, Enhertu, a extins cu mai mult de sase luni supravietuirea pacientilor cu o forma avansata de cancer mamar, comparativ cu chimioterapia standard, potrivit datelor prezentate duminica, citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Hyundai Motor Group va investi inca 5 miliarde de dolari in Statele Unite pana in 2025, pentru a consolida colaborarea cu firmele americane in domeniul tehnologiei avansate, acestea adaugandu-se unor investitii de 5 miliarde de dolari anuntate vineri pentru vehicule electrice si baterii, transmite…

- Compania germana Deutsche Lufthansa a anuntat luni planuri de a cumpara avioane de pasageri si marfa Boeing, cu un pret total de lista de aproape 6 miliarde de dolari, invocand eforturile de modernizare a flotei sale si de satisfacere a cererii puternice de transport de marfa, transmite Reuters,…