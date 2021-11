Pastila experimentala impotriva covid-19 ”paxlovid” a laboratorului farmaceutic american Merck este eficienta, anunta vineri Agentia americana a medicamentului (FDA), care precizeaza ca urmeaza sa ceara avizul unor experti externi cu privire la riscul unor malformatii congenitale si altor probleme in cazul femeilor insarcinate, relateaza The Associated Press.

FDA face acest anunt inaintea unei reuniuni publice, prevazuta saptamana viitoare, in care experti universitari si alti experti urmeaza sa analizeze siguranta si efcienta pastilei.

Citește și: Merck recunoaște ca pastila-minune…