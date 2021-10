Stiri pe aceeasi tema

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a autorizat vineri utilizarea vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech la copii cu varste de 5-11 ani, decizie care va face ca vaccinurile sa fie disponibile pentru 28 de milioane de copii din SUA, transmite CNBC. Inainte…

- Experții de la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite au aprobat recomandarea pentru aprobarea vaccinului anti-coronavirus Pfizer/BioNTech la copii cu varste intre 5 și 11 ani, relateaza BBC.

- O doza booster (a treia doza – n.red) a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech reface eficienta de 95,6% impotriva virusului, inclusiv a variantei Delta, potrivit datelor unui studiu de amploare, facute publice joi. Intr-un comunicat de presa, cele doua companii afirma…

- Cel mai renumit medic și imunolog din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat ca autoritatile de reglementare din Statele Unite vor aproba in curand rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech, dar cel de la Moderna ar putea dura mai mult, potrivit Reuters. Fauci a spus ca in timp ce Pfizer/BionTech…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente a SUA ar putea acorda luni aprobare completa vaccinului anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech, scrie The New York Times. Miscarea ar face din acesta primul vaccin Covid care va trece de la autorizarea de utilizare de urgenta la aprobarea completa a FDA.…