- Farul Constanta, echipa de pe primul loc din turneul play off al Superligii, si Universitatea Craiova, care ocupa pozitia a patra, se intalnesc in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia.Toate biletele de intrare la acest meci s au vandut, iar atmosfera este foarte frumoasa pe stadionul central al…

- Farul Constanta, echipa care conduce in clasamentul Superligii, sustine duminica, 19 martie, primul meci din turneul play off, intalnind pe teren propriu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Partida se desfasoara pe terenul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 16.30.Clubul de pe litoral este lider…

- Stadionul central al bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste in aceasta seara, de la ora 20.30, meciul Farul Constanta Rapid Bucuresti.Intalnirea, una de traditie pentru fotbalul romanesc, conteaza pentru etapa a 30 a a Superligii, ultima a sezonului regular.In clasament, Farul se…

- Univ.Craiova a invins vineri, pe teren propriu, formația UTA Arad și a urcat pe locul patru in clasamentul Superligii de fotbal. Partida a facut parte din etapa a 30-a, ultima din sezonul regular. Oltenii s-au calificat in play-off și au intrat in cursa p

- Farul Constanta, echipa de pe primul loc in clasamentul Superligii, disputa marti, 28 februarie, meciul din etapa a 28 a a sezonului regular, intalnind pe teren propriu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.Partida este gazduita de stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu incepere de la ora 20.30.Farul…

- In partida cu Universitatea Craiova, disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, in etapa a 24-a a Superligii la fotbal, scor 2-1, pentru FCV Farul a debutat si atacantul Ionut Cojocaru (nascut la 28 iulie 2003), care l-a inlocuit, in minutul 62, pe un alt tanar jucator, Adrian…

- FCV Farul a fost invinsa, cu scorul de 0-1 (0-1), de Cerno More Varna (Bulgaria), in ultimul meci de verificare inaintea reluarii Superligii la fotbal, disputat sambata, 14 ianuarie, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. O partida cu multe situatii bune la poarta echipei adverse, dar,…