FCU Craiova a pierdut, scor 0-1, in fața Petrolului, in ciuda faptului ca a controlat tot meciului și a irosit ocazii mari de gol. Tehnicianul oltenilor, Marius Croitoru, nervos, a inceput sa loveasca cu pumnul in ce i-a ieșit in cale. La flash-interviu a criticat modul cum s-au prezentat „lupii galbeni“ la Targu Jiu. „E greu sa-mi gasesc cuvintele dupa acest meci. De fapt, nu un meci, o opera: ‘Moartea fotbalului in mai multe acte’. Singurul vinovat sunt eu pentru ca nu am caștigat. O echipa care nu a jucat nimic pleaca de aici cu trei puncte… Am mai vazut echipe de astea care au ținut-o așa…