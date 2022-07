FCU Craiova, decizie de ultim moment la meciul cu FCSB » Oltenii, protest din cauza orei de disputare a partidei

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul FCU Craiova, este optimist inaintea meciului cu FCSB, reprogramat duminica, de la ora 22:30, pe Arena Naționala, in cadrul etapei a 3-a din Superliga. Oltenii au prins curaj dupa ce runda precedenta au invins, in Banie, campioana CFR Cluj, scor 3-1. „FCSB e favorita,…

- LPF a schimbat ziua de disputare a derby-ului FCSB - FCU Craiova. Programat inițial luni, meciul se va disputa duminica, de la 22:30. Motivul? Roș-albaștrii vor evolua miercuri seara, de la 21:30, in turul III al Conference League, pe terenul slovacilor de la Dunajska Streda. Gigi Becali anunțase inca…

- Pentru al doilea sezon consecutiv, CS U Craiova risca sa incheie socotelile cu Conference League, in turul II preliminar, in fata unei formatii din Albania! Anul trecut, esecul cu Laci i-a adus demiterea antrenorului Marinos Ouzounidis, iar acum presiunea creste pe Laszlo Balint!

- Moment inedit pe pista Aeroportului International Craiova(AIC). Primul zbor charter spre Rhodos, Grecia, a fost inaugurat cu un flashmob in stilul Zorba Grecul al trupei de dance Dance Beat. „Zorba Grecul la Craiova! Am inceput sa petrecem greceste chiar de la imbarcarea primului zbor charter spre Grecia.…

- Jucatorii din nationala Canadei, nemultumiti de propria federatie in privinta unor aspecte financiare si legate de dezvoltarea fotbalului, au boicotat un meci amical cu Panama, care ar fi trebuit sa se dispute noaptea trecuta, la Vancouver. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Atunci cand spui „Garcea”, mai mult ca sigur știi despre cine este vorba. Devenit celebru datorita acestui personaj, și nu numai, Mugur Mihaescu a intrat in categoria vedetelor de comedie din Romania. Daca pana acum v-ați fi așteptat sa nu-l mai vedeți pe „Garcea”, ar trebui sa va mai gandiți. Mugur…

- Vladimir Putin ar avea un nou plan in ceea ce privește razboiul din Ucraina. Ucrainenii au aflat care este acest plan și susțin ca șeful de la Kremlin il va face public in cateva zile. Ce intenționeaza Rusia sa faca, vedeți in randurile de mai jos. Vladimir Putin are un nou plan cu razboiul din […]…

- Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean al afacerilor externe, s-a intalnit duminica, in marja reuniunii informale NATO de la Berlin, cu secretarul de stat american Antony Blinken. Partile au discutat despre urmatorii pasi ai Occidentului in privinta razboiului pornit de Rusia. „Mai multe arme si alte ajutoare…