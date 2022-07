Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Albu (28 de ani), mijlocașul celor de la Rapid București, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1 in care giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, echipele care au terminat pe podium ediția trecuta de campionat. Deși Rapid are parte de un program…

- Mai multe echipe din Liga 1 au disputat astazi meciuri amicale. Chindia, Petrolul, Hermannstadt și FC Voluntari au caștigat, in vreme ce U Cluj, FCU Craiova, Rapid au fost invinse. Farul și CS Mioveni au remizat alb intr-un meci direct. Scorul zilei l-a reușit FC Voluntari, 12-0 cu LKS Orleta Kielce,…

- Producția de autoturisme din Romania in luna mai. Potrivit ACAROM, in luna mai 2022 au fost produse in Romania un numar de 39.822 de autoturisme, insemnand o creștere de +11.59% fața de luna mai 2021, respectiv 35.865 de unitați. Dintre acestea, 28.713 de unitați au fost produse in uzina DACIA de la…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni, din etapa #9 din play-out-ul Ligii 1, despre criticile la adresa lui Cristi Sapunaru, capitanul echipei. CS Mioveni - Rapid se joaca luni, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Rapid a pierdut cu FCU Craiova, scor 2-3, in ultimul meci din etapa cu numarul 8 a play-out-ului Ligii 1. Cristian Sapunaru (38 de ani) a fost eliminat de Marcel Birsan dupa fluierul final, din cauza comportamentului violent. Imediat dupa fluierul final al lui Marcel Birsan, Sapunaru a avut o ieșire…

- Laurențiu Reghecampf (46 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a fost eliminat in timpul partidei pe care echipa sa a desfașurat-o in deplasare, pe terenul celor de la Farul, și caștigata de olteni, scor 3-0. Tehnicianul oaspeților a vazut doua cartonașe galbene in același minut,…