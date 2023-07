Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (65 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre modul in care vrea ca echipa sa evolueze in startul noului sezon competițional. Intrata in al 9-lea sezon fara titlu caștigat, FCSB debuteaza duminica in Superliga la Targu Jiu, impotriva celor de la FCU Craiova. Becali a dezvaluit…

- FCSB se pregatește de debutul in noul sezon din SuperLiga, iar Gigi Becali sper sa-l convinga pe Adrian Mititelu sa renunțe la clauza care nu-i permite atacantului italian Andrea Compagno (27 de ani) sa joace impotriva oltenilor. FCU Craiova - FCSB se joaca duminica, 16 iulie, de la 21:30, la Targu…

- FCU Craiova a anunțat ca partida cu FCSB, din prima etapa a sezonului 2023-2024 se va juca la Targu Jiu. Trupa lui Adrian Mititelu va gazdui derby-ul primei etape, insa partida nu se va juca la Craiova, pe „Ion Oblemenco”, ci pe arena Stadionul Municipal Constantina Dița, din Targu Jiu. ...

- FC U Craiova 1948 anunta ca partida cu FCSB, programata pe 16 iulie, la ora 21:30, se va disputa pe Stadionul Municipal Constantina Dita, din Targu Jiu.Potrivit sursei citate, derbiul din prima etapa a Superligii nu va putea fi gazduit in propria casa, ca urmare a lucrarilor de schimbare a gazonului…

- Ministerul Educatiei anunta, duminica, rezultate de exceptie la Balcaniada de Fizica, unde elevii romani au obtinut o medalie de aur, doua de argint si una de bronz. "Vesti grozave de la Balcaniada de Fizica, desfasurata in perioada 23-26 iunie, in Albania", a transmis, duminica, Ministerul Educatiei.…

- Primul baraj pentru Conference League, FCU Craiova - FC Voluntari, a fost programat pe 26 mai, la ora 20:00. LPF a stabilit și datele manșelor tur din barajul pentru menținerea / promovarea in SuperLiga, precum și programul ultimei etape din play-off. Ultimul loc de Conference League va fi ocupat in…

- Luni a fost predat catre constructor amplasamentul DN 67D, intre Targu Jiu și Baia de Arama. Este un drum de importanța turistica. Proiectul prevede și construirea unui pod nou. „Vineri am semnat Ordinul de Incepere și astazi am predat amplasamentul pentru inceperea execuției lucrarilor pe DN 67D. Este…