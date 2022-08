Stiri pe aceeasi tema

- „U” Cluj și Petrolul se intalnesc in prima partida a etapei #4 din Liga 1. Meciul se joaca de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Tote rezultatele etapei #4 din Liga 1 - AICI „U” Cluj - Petrolul, live de la 19:00 Click AICI pentru statistici…

- Progresul Spartac joaca impotriva lui Dinamo, in etapa #1 din Liga 2. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Tote rezultatele etapei #1 din Liga 2 - AICI Progresul Spartac - Dinamo, live de la 17:00 Click AICI pentru statistici Echipa probabila a lui…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu FC Hermannstadt, de la ora 18:30, in etapa #2 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul și rezultatele etapei #2 Chindia Targoviște - FC Hermannstadt, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici!…

- FCU Craiova și CFR Cluj se infrunta in etapa #2 a Ligii 1. Partida este programata de la 16:00 și poate fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport FCU Craiova - CFR Cluj, live de la 16:00 Click AICI penru Live + statistici FCU Craiova - CFR, echipe…

- CSU Craiova și Farul se intalnesc in ultima etapa din play-off-ul Ligii 1. Partida este programata de la 20:30 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro Programul etapei #10 din play-off CSU Craiova - Farul, LiveTEXT de la 20:30 Click AICI pentru Live + statisticiTelevizat pe Digi Sport 1, Orange…

- Sepsi și FC Voluntari se intalnesc in finala Cupei Romaniei, joi, de la ora 20:30, pe stadionul Rapid-Giulești. Meciul se disputa joi, in Giulești, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Toate rezultatele din Cupa Romaniei aici Sepsi - FC…

- CFR Cluj joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la ora 21:30, in etapa #9 din play-off. In cazul unei victorii, CFR devine matematic campioana inaintea ultimei etape! Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet din play-off AICI! CFR…

- FC Argeș joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 19:30, in manșa retur din semifinalele Cupei Romaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Meciul tur a fost caștigat de ilfoveni, scor 2-0In cealalta semifinala se vor intalni Universitatea Craiova și…