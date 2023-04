FCU – Chindia 1-0 | Nicolo Napoli: „Am meritat să câștigăm“ Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a bucurat pentru victoria la limita obținuta vineri seara in fața Chindiei, recunoscand ca jocul nu a stralucit. „Un meci bun, am jucat cu o echipa buna, dar am caștigat 3 puncte. Cred ca echipa mea a facut un meci foarte bun și a meritat sa caștige. Știam ca joaca pe contraatac, dar eu cred ca am meritat pe final sa caștigam. Baeten a facut un meci foarte bun, dar și alții au jucat bine. Am mai avut ocazii, chiar și singur cu portarul, dar portarul lor a fost bun și mergem inainte. Decidem saptamana viitoare cine bate penalti. Important e ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

