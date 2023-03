FCU – Botoşani | Stoican şi Roman vor punctele din Bănie FC Botosani va evolua sambata, de la ora 17.00, in Banie, impotriva formatiei FCU Craiova. Tehnicianul moldovenilor, Flavius Stoican, crede ca baietii sai pot otine un rezultat pozitiv. „Mergem la Craiova increzatori. Vrem sa facem un meci bun si sa incercam sa venim cu puncte de acolo. Jucam pe un teren bun, ceea ce ne-a lipsit in ultimele deplasari. Intalnim o echipa care joaca fotbal, la fel ca noi. Speram ca marcam goluri, pentru ca ne cream foarte multe ocazii. Vreau sa fim lucizi in fata portii, sa nu mai fim precipitati cum am fost in etapele trecute, atunci cand am ratat cu seninatate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

