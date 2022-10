Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și FC Argeș se intalnesc de la ora 21:30, in etapa #12 a Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 FCSB - FC Argeș, live de la 21:30 Click AICI pentru live + statistici FCSB - FC Argeș,…

- In direct la GSP Live, Alexandru Barbu, jurnalistul Gazetei, a vorbit despre valoarea primului „11” alcatuit de Nicolae Dica la Craiova, in eșecul suferit in fața CS Universitații, scor 1-2, care o menține pe FCSB la retrogradare, locul 14, cu doar o victorie obținuta in 9 meciuri. Echipa de start folosita…

- FCSB și FC Voluntari se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in etapa cu numarul 10 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizata pe Prima Sport, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB - FC Voluntari, liveTEXT de la 21:00 AICI cele mai importanta statistici FCSB - FC…

- FCSB și Viking se vor infrunta de la 21:15 in turul play-off-ului Conference League. Partida are loc pe Arena Naționala și va fi liveTEXT pe GSP.ro.Returul are loc peste o saptamana, in Norvegia. Echipa care caștiga dubla merge in grupele Conference League FCSB - Viking, live de la 21:15 Click AICI…

- FCSB joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 21:30, in etapa #5 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul și rezultatele etapei #5 FCSB - Chindia Targoviște, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - Chindia Targoviște,…

- CS Universitatea Craiova joaca acasa cu CS Mioveni, de la ora 16:00, in etapa #5 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul și rezultatele etapei #5 CS Universitatea Craiova - CS Mioveni, live de la ora 16:00 Click AICI pentru statistici!…

- CFR Cluj joaca acasa cu CS Mioveni, de la ora 21:30, in etapa #3 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Toate rezultatele etapei #3 CFR Cluj - CS Mioveni, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! CFR Cluj - CS Mioveni, echipe probabile:…

- FCSB - Saburtalo, manșa secunda a turului II preliminar Conference League se joaca joi, 28 iulie, de la 20:30. Partida care consemneaza debutul lui Nicolae Dica pe banca roș-albaștrilor poate fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Pro TV FCSB - Saburtalo, live de la 20:30 Click AICI…