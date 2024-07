Stiri pe aceeasi tema

- FCSB o intalnește pe Virtus, din San Marino, de la 22:00, in primul tur al Ligii Campionilor. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Duelul din preliminariile Ligii Campionilor va avea loc pe stadionul „San Marino”, din Serravalle. Partida…

- Gloria Buzau și Unirea Slobozia se intalnesc marți, in etapa #9 din play-off-ul Ligii 2. Partida va incepe la 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Gloria Buzau devine a doua echipa promovata matematic in Superliga daca obține cel puțin un punct.Unirea Slobozia a…

- ​Borussia Dortmund și Paris Saint Germain se intalnesc in prima manșa a semifinalelor UEFA Champions League. Nemții au revenit in careul de ași dupa 11 ani. Partida este transmisa in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, dar și LiveBlog pe HotNews.ro.

- UTA - Oțelul Galați, meci contand pentru etapa a 6-a din play-out-ul Ligii 1, este programat astazi, incepand cu ora 16:45. Partida va fi transmisa in format liveTEXT de catre GSP.ro și la televizor de catre Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Duelul este unul foarte important in lupta pentru…

- Sepsi și FCSB se infrunta miercuri, de la ora 21:45, intr-o confruntare din runda a șasea a play-off-ului. Cu o victorie la Sfantu Gheorghe, roș-albaștrii mai fac un pas important spre titlu. Partida de la Sfantu Gheorghe va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi 1, Prima Sport 1 și Orange…

- Petrolul Ploiești se dueleaza luni seara cu UTA, de la ora 19:00, intr-o partida din runda #5 a play-out-ului. Partida de pe „Ilie Oana” va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la DigiSport 1, Prima Sport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #5 din play-off și play-out. Runda…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:00, in derby-ul rundei #4 din play-off-ul Superligii. Partida din Gruia va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #4 din play-off-ul și play-out-ul Superligii.…

- Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești se intalnesc sambata, de la 21:30, pe Cluj Arena, iar CCA a anunțat cine va conduce de la centru partida din Superliga.Ionuț Coza (Ilfov) e centralul delegat și va fi ajutat la tușe de Marius Badea (Valcea) și Raul Ghiciulescu (Timiș), in timp ce arbitru de rezerva…