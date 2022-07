Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, FCSB sau CS Universitatea campioana? Poate un nume surpriza? Subiectul ediției de astazi a proiectului „Dezbaterea Zilei” este reprezentat de lupta la titlu in noul sezon din Liga 1, care va incepe in aceasta dupa-amiaza, cu meciul FC Hermannstadt - CS Mioveni. ...

- CFR Cluj, campioana ultimelor cinci ediții din Liga 1, și-a prezentat, marți seara, echipamentul pentru noul sezon. Suporterii „feroviarilor” au avut pareri imparțite pe rețelele de socializare. CFR Cluj joaca miercuri, de la ora 21:30, returul contra lui Pyunik, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe…

- Alexandru Albu (28 de ani), mijlocașul celor de la Rapid București, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1 in care giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, echipele care au terminat pe podium ediția trecuta de campionat. Deși Rapid are parte de un program…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- In perioada 20-22 mai 2022 s-a desfașurat la Roman, județul Neamț, faza naționala la oina baieți liceu din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ). La aceasta competiție au participat cele mai bune șapte echipe de oina din țara, dupa cum urmeaza: Liceul Ioan Buteanu Gurahonț (jud. Arad),…

- Cristi Balaj, președintele campioanei CFR Cluj, explica dificultațile cu care „feroviarii” s-au confruntat pe durata acestui sezon, unul in care ardelenii și-au schimbat conducerea administrativa in plin sezon. Actualul președinte din Gruia vorbește despre „moștenierea” primita de la predecesorul Marian…

- Dupa ce FCSB a invins-o clar pe FC Argeș, 4-0, și continua urmarirea liderului CFR Cluj, Ilie Dumitrescu a prefațat finalul acestui sezon. Fostul internațional a remarcat mai mulți jucatori de la FCSB dupa succesul cu FC Argeș și spune ca pentru echipa lui Toni Petrea finala va fi cu CS Universitatea…

- CS Universitatea ar putea fi arbitri in duelul la titlu, CFR vs FCSB, motivați de tentația unui loc doi care i-ar scapa de barajul pentru Europa, daca nu iau Cupa. Numai ca istoria precedentelor sezoane in care au mers departe in competiția nr. 2 a țarii spune altceva. ...