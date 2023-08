Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo – Sepsi 0-3. Echipa lui Ovidiu Burca a fost invinsa de catre Sepsi Sf. Gheorghe in etapa a treia a Ligii 1. Partida a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul cu Dinamo a fost ultimul pentru Sepsi inaintea returului cu CSKA Sofia, din preliminariile Conference League. In partida tur, oamenii…

- FCSB – Dinamo este cel mai important meci din etapa a doua a SuperLigii Romaniei, duelul despre care s-a vorbit enorm in ultimele zile. Partida se va desfașura pe stadionul Arcul de Triumf, sambata, 22 iulie, de la ora 21.30 și va putea fi urmarit pe site-ul www.playtech.ro. Scandal inaintea meciului…

- Sud-africanul Siyabonga Ngezana, 26 de ani, va fi in lotul celor de la FCSB pentru derby-ul cu Dinamo de sambata seara. Insuși tehnicianul Elias Charalambous e cel care a facut anunțul, in conferința de presa premergatoare duelului de pe „Arcul de Triumf”. „V-am spus saptamana trecuta ca Ngezana avea…

- FCSB și Dinamo se intalnesc sambata, de la 21:30, intr-un nou episod din ”Eternul Derby”. Partida n-a fost acceptata pe stadionul Ghencea, așa ca rivalele bucureștene vor fi nevoite sa joace pe Arcul de Triumf. Cum arena are doar 8.000 de locuri, atmosfera va fi departe de ceea ce presupune un meci…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Azi, de la ora 13:00 are loc meciul dintre Carmen București și U Cluj, finala Cupei Romaniei la fotbal feminin. Meciul va fi live pe GSP.ro și in direct pe ProArena .Carmen București – U Cluj, live de la 13:00 Partida are loc pe stadionul „Arcul de Triumf” și va fi condusa de Szabo Krisztina. Cele…

- De la ''sufrageria lui Oprea'' la ''mini-conclavul de la libanez''. Ghid explicativ. Sufrageria casei lui Gabriel Oprea a devenit celebra atunci cand Dan Andronic a fost obligat sa aleaga ''Calea Adevarului'', relatand prin 2017 desfașurarea unei intalniri a Statului Paralel din seara alegerilor din…

- Gica Hagi a vorbit recent despre Mihai Neșu și despre lecțiile pe care le-a invațat de la acesta. Cariera fotbalistului s-a incheiat pe 10 mai 2011, atunci cand a suferit o accidentare grava la un antrenament al echipei FC Utrecht. La inceputul lunii mai a fost organizat un eveniment caritabil, „Gala…