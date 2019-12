Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 24 noiembrie. In ziua turului doi al alegerilor prezidențiale, romanii vor avea parte de minime de pana la -1 grad Celsius. Aversele de ploaie pun stapanire pe intreg teritoriul țarii. Duminica, 25 noiembrie, vremea ramane friguroasa.

- Prognoza meteo vineri, 8 noiembrie. Ultima zi lucratoare a saptamanii aduce valori ridicate si mult soare in majoritatea regiunilor tarii. In partea de vest a Romaniei insa, aversele de ploaie isi spun cuvantul!

- Prognoza meteo marti, 22 octombrie. Vreme frumoasa in majoritatea regiunilor tarii! Dupa cateva zile calduroase, cu valori mai degraba specifice lunii septembrie, vestile bune continua. In aceasta zi, maxima va fi de 24 de grade Celsius si nici vorba de furtuni sau precipitatii!

- Proteste ale absolventilor de medicina Foto Agerpres Sute de absolventi ai facultatilor de medicina au protestat miercuri la Iasi, Cluj-Napoca si Craiova, nemultumiti de amânarea pentru 8 decembrie a examenului de Rezidentiat. Ei au atras atentia ca, fara Rezidentiat, cei sase…

- Vremea va fi frumoasa, cu cer mai mult senin si vant slab pana la moderat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 si 26 de grade Celsius, valori usor mai ridicate decat normalul acestei perioade, Prognoza meteo in țara pe 17 octombrie Astazi…

- Prognoza meteo 1 octombrie. Prima zi a lunii octombrie aduce maxime de pana la 28 de grade Celsius in sudul tarii, acolo unde, de altfel, termometrele au aratat valori mai ridicate decat in alte regiuni si in luna septembrie.

- Astazi vremea va fi calda, in sudul si estul tarii, unde vom avea temperaturi maxime de 32 de grade, transmit meteorologii. Astazi vremea va fi calda, in sudul si estul tarii, unde vom avea temperaturi maxime de 32 de grade. In nord-vest, centru si la munte sunt anuntate ploi in averse, iar vantul…

- Prognoza meteo 26 septembrie. Se apropie usor-usor sfarsitul de saptamana, iar aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania! Meteorologii anunta maxime de pana la 22 de grade Celsius pe timpul zilei, in majoritatea regiunilor tarii. Noaptea insa, valorile vor fi ceva mai ridicate, in comparatie…