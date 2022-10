Stiri pe aceeasi tema

- Silkeborg și FCSB se infrunta astazi, la ora 19.45, in runda cu numarul trei din grupele Conference League. Nicolae Dica a ascultat ordinul lui Gigi Becali și a plecat in Danemarca fara noua titulari, in incercarea de a odihni jucatorii pentru partidele din campionat. Antrenorul s-a enervat cand a fost…

- FCSB a plecat in Danemarca fara noua jucatori. Nicolae Dica a ascultat ordinul patronului, care a spus ca nu mai este interesat de cupele europene și va trimite pe teren la meciul cu Silkeborg fotbaliștii care au jucat mai puțin. In lot sunt totuși doua surprize: Rachid Bouhenna, cel despre care Gigi…

- Echipele FCSB si Anderlecht Bruxelles au terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata pe Arena Nationala din Bucuresti, contand pentru a doua etapa a Grupei B a Europa Conference League la fotbal. FCSB a obtinut astfel primul sau punct in grupa, rezultatul fiind unul echitabil. In celalalt meci…

- FCSB si Anderlecht Bruxelles au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa B a Europa Conference League. Roș-albaștrii au obținut astfel primul punct in faza grupelor, dupa ce in runda precedenta echipa antrenata de Nicolae Dica a pierdut pe terenul lui West Ham,…

- CFR Cluj are datorii mari in fața fanilor in cupele europene. Trupa lui Dan Petrescu s-a intors doar cu un egal din Kosovo, din confruntarea cu Ballkani și are mare nevoie de un succes in duelul cu Sivasspor, formația care a inceput rau campionatul din Turcia, aflandu-se pe locul 15. Antrenorul campioanei…

- FCSB – Anderlecht este meciul prin care echipa lui Nicolae Dica iși poate lua revanșa in fața fanilor, dupa problemele din campionat, dar poate caștiga și puncte prin care sa spere ca va trece de grupele Europa Conference League. Antrenorul „roș-albaștrilor” a fost nervos inaintea partidei cand jurnaliștii…

- CFR Cluj este prima echipa din Romania care intra in scena in grupele Europa Conference League. Echipa lui Dan Petrescu infrunta in deplasare pe FC Ballkani, o formație din Kosovo care se afla pe locul doi in campionat cu trei victorii dupa tot atatea partide. Duelul incepe la ora 19.45. FC Ballkani…

- West Ham – FCSB este primul meci din grupele Europa Conference League pentru echipa lui Nicolae Dica. Partida este programata pe London Stadium, o arena aflata intr-o zona unde se afla foarte mulți romani. Intalnirea este programata joi, de la ora 22.00, și va putea fi urmarita pe site-ul www.playtech.ro.…