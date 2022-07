Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Sepsi OSK iși vor afla in aceasta seara adversarele din turul 2 preliminar al Europa Conference League. CFR Cluj și CSU Craiova iși cunosc deja oponentele: Inter Club d'Escaldes (Andorra), respectiv KF Vllaznia Shkoder (Albania). Adversara FCSB in turul 2 preliminar din Europa Conference League…

- La sediul UEFA de la la Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru primele tururi preliminare ale UEFA Conference League, competiție in care Romania are trei participante. Echipele romanești intra in competiție odata cu al doilea tur preliminar. FCSB va juca cu invingatoarea dintre Saburtalo (Georgia)…

- Saptamana aceasta a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți pentru primele tururi preliminare ale UEFA Champions League și UEFA Conference League, competiții in care Romania are patru participante. CFR Cluj, campioana Romaniei, va intalni FC Pyunik (Armenia) in primul tur preliminar al UEFA Champions League.…

- Echipele moldovenești și-au aflat posibilii adversari din turul doi preliminar al UEFA Champions League și UEFA Conference League, sezonul 2022/23. In cazul in care va trece in primul turul preliminar al Champions League de Zrinjski (Bosnia și Herțegovina), Sheriff Tiraspol va juca impotriva ciștigatoarei…

- Tragerea la sorți pentru turul doi preliminar din UEFA Conference League, a avut loc miercuri la Nyon, cu FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe aflate in urne. Cele trei echipe și-au aflat adversarele pentru meciurile programate pe 21 și 28

- Echipele din Romania si-au aflat, miercuri, adversarele in turul doi preliminar al Conference League, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipele din Romania si-au aflat, miercuri, adversarele in turul doi preliminar al Conference League, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- FCSB, CSU Craiova si Sepsi participa azi, de la ora 14:00, la tragerea la sorți pentru stabilirea țintarului din turul 2 preliminar din Conference League. E o faza in care vor intra toate cele trei reprezentante ale Romaniei. Tragerea va fi liveTEXT pe GSP.ro. FCSB și CS Universitatea vor fi cap de…