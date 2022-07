Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a susținut o conferința de presa, pentru a-l anunța pe Nicolae Dica drept noul antrenor al echipei, și a vorbit despre investițiile facute de Ungaria in fotbalul romanesc. Omul de afaceri a avut un discurs agresiv și, in esența, xenofob, deși a incercat sa tina disputa intr-o…

- Dupa 0-2 cu Rapid, Gigi Becali a spus din nou ca vrea sa renunțe la FCSB, fiind suparat pe rezultatele slabe. Deși a declarat ca nu vrea sa mai dea din banii sai la fotbal, Becali vrea sa mai aduca un atacant la formația roș-albastra, fiind dezamagit de Ianis Stoica. Gigi Becali mai vreau un atacant…

- Valmir Berisha (26 de ani), noul atacant al Galațiului, are o poveste de viața impresionanta, reușind sa se salveze, impreuna cu familia lui, din calea razboiului declanșat in Kosovo. Valmir Berisha a revenit in Romania, semnand cu Oțelul Galați la inceputul saptamanii. ...

- Un livrator a fost de-a dreptul impresionat de Gigi Becali, care a facut un gest surprinzator. Gigi Becali este unul dintre cei mai populari oameni de afaceri din Romania. Milioanele de euro pe care le produce datorita echipei pe care o detine, FCSB, si din alte afaceri l-au adus in topul celor mai…

- Sportivul David Popovici, in varsta de 17 ani, a castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul la 200 m liber. Popovici, care in semifinale a obtinut timpul 47.13,…

- Inotatorul David Popovici are astazi, 22 iunie, o noua șansa sa cucereasca o medalie la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Romanul in varsta de 17 ani va inota in finala probei de 100 m liber, unde s-a calificat ieri cu cel mai bun timp, 47,13 secunde, stabilind totodata un nou record mondial…

- Festivalul Cetatilor Dacice 2022: Lupte intre daci si romani, ateliere antice, concerte in aer liber. PROGRAM Festivalul Cetatilor Dacice 2022: Lupte intre daci si romani, ateliere antice, concerte in aer liber. PROGRAM In perioada 22 – 23 iunie 2019, Sasciori și Capalna vor gazdui Festivalul Cetatilor…

- Dupa ce Gigi Becali a spus ca FCSB mai are nevoie de un atacant, Mihai Stoica, managerul roș-albaștilor, a spus cine poate fi noul „numar 9”. Oficialul de la FCSB este gata sa mizeze in sezonul viitor pe Ianis Stoica, ca titular, pe postul atacant. Mihai Stoica mizeaza pe Ianis Stoica in atacul FCSB…