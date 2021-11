Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a învins clar CS Mioveni, scor 3-0, într-un meci din etapa a XII-a a Ligii 1. Roș-albaștrii au avut nu mai puțin de 14 absenți mai ales din cauza cazurilor de Covid-19, iar Mihai Stoica a rabufnit dupa partida de la Buzau.FCSB a avut doar doi jucatori pe banca de rezerve la…

- Rapidul a suferit a treia înfrângere din ultimele patru etape ale Ligii 1 la fotbal, giuleștenii fiind într-o evidenta pierdere de viteza. Trupa lui Mihai Iosif a cedat, scor 0-1, meciul jucat pe Arena Naționala contra celor de la FC Voluntari (duel din runda a zecea). Vadim…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru derbiul FCSB - Dinamo, programat, duminica, de la ora 21.00, pe Arena Nationala, in etapa a VIII-a a Ligii I.El va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Alexandru Cerei, precum si de rezerva Viorel Flueran. Cornel Sorescu va fi observator de arbitri…

- Dupa trei ani și jumatate in Italia, zlatneanul Andrei Marginean (Sassuolo), la reprezentativa “tricolora” Under 20 Mijlocașul Andrei Marginean (20 de ani), originar din Zlatna, urca incet dar sigur, iar in aceasta saptamana are parte de prima convocare la reprezentativa Romaniei Under 20, lot proaspat…

- Mijlocasul Ovidiu Morutan a semnat un contract pe cinci sezoane cu Galatasaray, a anuntat, ieri, clubul turc. Gruparea a anuntat ca va platit clubului FCSB suma de 3,5 milioane de euro, in trei ani. Potrivit patronului FCSB, Gigi Becali, FCSB poate primi 5,7 milioane de euro pentru Morutan, cu bonusurile…

- Nationala de fotbal U20 a Romaniei va participa, incepand din aceasta toamna, intr-o competiție amicala alaturi de selecționate puternice ale Europei. Primele partide ale tricolorilor pregatiți de Bogdan Lobonț vor fi cu Portugalia și Anglia, informeaza Federatia Romana de Fotbal. 2 septembrie: Romania…

- CS Ocna Mureș și Metalurgistul Cugir au remizat astazi, scor 2-2 (1-2), in ultima repetiție inaintea startului Ligii a 3-a, cele doua conjudețene fiind colege in Seria a IX-a. Formația de sub Dragana a condus in doua randuri, prin reușitele lui M. Lupu (21) și M. Neagu (41, lovitura libera), fiind egalata…

- Fostul fotbalist Helmut Duckadam a declarat, miercuri, ca prevede o victorie facila a echipei FCSB in meciul cu FC Rapid, programat duminica, la ora 21.30, in etapa a cincea a Ligii I, potrivit news.ro. “Astept un stadion plin, cat va permite legea. Cred ca cei de la Rapid au facut greseli…