FCSB sau Steaua? Cine a vândut mai multe bilete pentru derby-urile cu Farul și Dinamo Peste 20.000 de spectatori sunt așteptați la fiecare dintre derby-urile FCSB - Farul, din lupta pentru titlu, și CSA Steaua - Dinamo, din play-off-ul ligii secunde. Momentan, mai multe bilete au fost vandute pentru duelul din Ghencea. FCSB - Farul, in runda cu numarul 4 din play-off-ul Ligii 1, se joaca luni, de la ora 20:30, pe Arena NaționalaCSA Steaua - Dinamo, in runda cu numarul 4 din play-off-ul ligii secunde, se joaca marți, de la ora 19:00, pe arena din Ghencea. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

