- Echipa FCSB s-a calificat joi seara in turul al treilea preliminar al Conference League, dupa un meci spectaculos cu Saburtalo, scor 4-2, in mansa secunda a turului doi. In urma cu o saptamana, in partida tur, echipa georgiana Saburtalo s-a impus cu 1-0. Joi seara, fundasul bucurestenilor, Dawa, a deschis…

- FCSB a fost invinsa, joi, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League de echipa georgiana FC Saburtalo. Gazdele au inceput tare, ia in minutul 9, Tabatadze a intrat cu mingea in careu, dar Dawa l-a deposedat. Doua minute mai tarziu, Gocholeishvili a centrat in careu, iar Sikharulidze…

- Rakow, echipa romanilor Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, a caștigat Supercupa Poloniei, in urma victoriei cu Lech Poznan, scor 2-0. Fundașul Bogdan Racovitan (22 de ani) a deschis scorul in minutul 43, cu un șut din voleu de la marginea careului de 6 metri. Pentru Racovitan este primul gol reusit…

- Echipa FCV Farul Constanta s-a impus, cu scorul de 3-1 (1-0), in primul meci de verificare din aceasta vara, disputat, miercuri, 29 iunie, la Campo Verde (zona Ghimbav), impotriva divizionarei secunde FC Brasov. Noua achizitie David Kiki a deschis scorul in minutul 19, cu o executie spectaculoasa -…

- FC Brasov a disputat, astazi, primul meci amical din pregatirea de vara. Dupa un meci echilibrat, stegarii au cedat in fata primei divizionare Farul Constanta. Meciul a fost unul echilibrat, cu ocazii la ambele porti. Cele mai clare au fost la poarta Farului, dupa actiuni bune ale brasovenilor. Cu toate…

- Irina Begu a fost amendata cu 10.000 de dolari dupa incidentul de joi, de la meciul cu Ekaterina Alexandrova, au anuntat organizatorii turneului de la Roland Garros, potrivit upi.com. Begu, locul 63 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu…

- CFR a deschis scorul inca din minutul 2 al meciului cu CSU Craiova, dar antrenorul Dan Petrescu (54 de ani) nu a avut liniște. S-a agitat in stilul caracteristic, fiind și avertizat cu un cartonaș galben de „centralul” Radu Petrescu. Daca o invinge pe CS Universitatea Craiova, CFR Cluj caștiga al 5-lea…

- Ea a invins-o, la Roma, pe Alize Cornet si urzeste o noua victorie in fata Daniellei Collins. Astazi,dupa ora 20:00, Sorana Cirstea – Ons Jabeur Simona Halep (21 WTA) a invins-o, ieri, cu scorul de 6-4, 6-4 (85 de minute) pe frantuzoaica Alize Cornet (39 WTA) in turul I al turneului de la Roma. Cornet…