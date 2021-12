Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 19-a a Ligii 1 se disputa de vineri 10 decembrie, pana luni 13 decembrie. Programul etapei a 19-a Vineri, 10 decembrie ora 17:30 FC U Craiova – Academica Clinceni 1-2 ora 20:30 Rapid – FC Arges 2-0 Sambata, 11 decembrie ora 15:00 UTA Arad – FC Botosani ora 17:30 FC Voluntari – CS Universitatea…

- Duminica, 28 noiembrie, au fost programate doua partide din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal: FC Botoșani – FC Voluntari 1-1 și Universitatea Craiova – FCSB 2-3 (FOTO). Ultimele intalniri vor avea loc luni, 29 noiembrie: Gaz Metan Mediaș – Farul Constanța (de la ora 17:30) și CFR Cluj – Academica Clinceni…

- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul etapei cu numarul XV din Liga 1. În aceasta runda vor avea loc meciuri precum Farul vs U Craiova și Dinamo vs CFR Cluj. *Meciurile sunt transmise în direct pe Digisport, Telekom și LookTV. Liga 1, etapa XV, programVor…

- CFR Cluj is at the top of the standings in Liga I, Romania's top flight in association football, after the 11th fixture of the 2021-2022 season, which took place Friday through Monday. Results: CS Mioveni - FC Arges 0-0 AFC Chindia Targoviste - FCSB 0-1 (0-0)FC Dinamo…

- Universitatea Craiova intalnește luni, de la ora 21.00, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, pe CFR Cluj. Partida conteaza pentru etapa 9 din Liga 1. Atacantul Științei, Andrei Ivan, a prefațat aceasta disputa din Gruia și s-a aratat optimist in privința deznodamantului. „Va fi un meci dificil pentru…

- ​Rapid vs Gaz Metan Mediaș - Un meci de o simetrie perfecta. Duel între locul secund și penultima poziție din Liga 1 la fotbal, vineri, de la ora 21:00, în etapa a 8-a.Rapid este fruntașa, cu 17 puncte, deși abia a revenit în prima divizie. În schimb, Gaz Metan Mediaș, care…