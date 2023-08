Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta s-a calificat in turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins echipa armeana FC Urartu cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Stadionul Urartu din Erevan, in mansa secunda a turului al doilea preliminar.

- FCSB - CSKA 1948 Sofia (1-0 in tur), manșa secunda din turul II preliminar Conference League, se disputa joi, de la 21:30, pe „Arcul de Triumf” (fara spectatori), liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, e increzator inainte de returul cu CSKA Sofia din turul II preliminar Conference League. In prima manșa, vicecampioana s-a impus la limita, scor 1-0. FCSB - CSKA Sofia se disputa joi, de la 21:30, pe „Arcul de Triumf” (fara spectatori), liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- FCSB s-a impus pe terenul celor de la CSKA 1948 Sofia, scor 1-0, in prima manșa a turului doi preliminar din Conference League. Meciul retur dintre FCSB și bulgari este programat sa se dispute pe data de 3 august, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Citește și: A murit Sinead O’Connor. In urma…

- FCSB este prima echipa din Romania care intra in scena in prima manșa din turul doi preliminar din Europa Conference League. „Roș-albaștrii” vor infrunta in Bulgaria pe CSKA 1948 Sofia, intr-o partida programata miercuri, 26.07.2023, de la ora 20.30. Intalnirea va putea fi urmarita pe site-ul www.playtech.ro.…

- Cele patru echipe romanesti de fotbal din Europa Conference League si-au aflat, luni, potentialele adversare din turul al treilea preliminar al competitiei, in urma tragerii la sorti efectuate la Nyon.Campioana Romaniei, FCV Farul Constanta, daca va trece de armenii de la FC Urartu va juca in turul…

- Derby-ul FCSB - Dinamo se va juca sambata, 22 iulie, pe arena „Arcul de Triumf” din București. Dupa blocarea negocierilor pentru punerea in dispoziție a arenei din Ghencea, FCSB a fost nevoita sa se miște rapid. Vicecampioana a inștiințat deja Liga Profesionista de Fotbal ca derby-ul cu Dinamo se va…