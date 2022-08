FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins echipa slovaca FC DAC 1904 Dunajska Streda cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. The post FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League. Stelistii au invins DAC Dunajska Streda, cu 1-0 first appeared on Money .