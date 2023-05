FCSB - Rapid: Elias Charalambous se declară dezamăgit de înfrângerea suferită în fața giuleștenilor Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca este foarte dezamagit de infrangerea cu 5-1 suferita in derby-ul cu FC Rapid si de faptul ca formatia sa incheie sezonul in acest fel, scrie Agerpres. "Sunt foarte dezamagit de rezultat si de faptul ca incheiem sezonul in acest fel. Se stie ca am avut o saptamana dificila (n.r. - dupa ratarea titlului), dar asta nu este o scuza pentru ceea ce s-a intamplat azi. Am spus ca vrem sa jucam pentru suporterii nostri. Ei au venit sa ne vada, insa pentru noi a fost o seara foarte slaba. Vreau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

