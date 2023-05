Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman (24 de ani) a ținut sa le transmita un mesaj suporterilor, care sunt dezamagiți dupa eșecul suferit de FCSB, 2-3, cu Farul Constanța.Atacantul spune ca jucatorii incearca sa faca uitata infrangerea și sa aiba o prestație buna cu Rapid, iar in sezonul viitor sa cucereasca titlul mult așteptat.„Ne…

- Farul Constanța a revenit incredibil in partida cu FCSB (3-2) și a caștigat titlul de campioana in SuperLiga. Gica Hagi a dezvaluit ce a facut la pauza meciului de la Ovidiu, cand formația sa era condusa de gruparea roș-albastra.

- Farul Constanta a remizat, scor 1-1 (0-1), cu Universitatea Craiova, sambata seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', in etapa a opta a fazei play-off a Superligii de fotbal.Meciul din Banie a stat sub semnul evolutiei lui Denis Alibec, care a fost pe rand inger si demon, de doua ori. Atacantul a scos…

- Aflata in lupta pentru titlu cu Farul Constanța, FCSB a primit o veste proasta inaintea meciului cu Sepsi Sfantu Gheorghe: Andrea Compagno s-a accidentat și rateaza ultima partida din etapa a șaptea a play-off-ului SuperLigii.

- Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a comentat incidentul in care acesta și Andrei Borza (17 ani), fundașul „marinarilor”, au fost implicați, in derby-ul de pe Arena Naționala cu FCSB. Tehnicianul dobrogenilor considera a spus ca nu l-a certat pe tanarul fotbalist, ci…

- Denis Alibec (32 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța, a fost asaltat de fanii lui FCSB luni seara, dupa victoria obținuta de vicecampioana in fața dobrogenilor, scor 2-1, in runda cu numarul 4 din play-off. VIDEO. Denis Alibec, iubit in continuare de fanii lui FCSB Fost jucator la FCSB…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 27-a: FC U Craiova 1948 – CS Mioveni 2 – 1, Dragos Albu (FC U Craiova 1948) UTA Arad – Farul Constanta 0 – 1, Adrian Mazilu…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 10 martie Ora 17.30 FC Botoșani – CS Mioveni Ora 20.30 Universitatea Craiova – UTA Arad Sambata, 11 martie Ora 17.30 FC Argeș – Petrolul Ploiești Ora 20.30 Farul Constanța – FC Rapid 1923 Duminica, 12 martie Ora…