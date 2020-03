Stiri pe aceeasi tema

- In plina epidemie a de coronavirus, in contextul in care autoritațile au anunțat o ordonanța militara care impune restricții de deplasare și de adunare a populației, la Cluj Napoca zeci de oameni s-au adunat la slujba de duminica in fața Catedralei ortodoxe din oraș și au fost impartașiți de preoți…

- La nivelul centrelor de transfuzie din țara s-au luat masuri suplimentare pentru siguranța donatorilor, a personalului centrelor și a persoanelor la care vor ajunge produsele sanguine. Potrivit reprezentanților ministerului Sanatații, exista consens la nivel internațional asupra siguranței transfuziilor…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca a decis sa suspende plata dividendelor in ideea de a-si pastra lichiditatile pe fondul scaderii vanzarilor de autovehicule din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres. De asemenea, al doilea are constructor…

- Vama Nadlac este in continuare extrem de aglomerata pe sensul de intrare in tara. Mii de romani se intorc in fiecare zi. Vin din tarile in care lucrau, speriați de criza generata de pandemia de coronavirus.

- Adrian Nartea, Olimpia Melinte și Victoria Raileanu dezvaluie care sunt activitațile pe care lefac in perioada aceasta in care petrec timpul in casa alaturi de copiii lor,din cauza pandemiei de coronavirus.Olimpia Melinte spune ca vede partea buna a lucrurilor și iaaceasta perioada ca pe o vacanța,…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private, inclusiv scoli si…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) se pregatește acasa, in București, impreuna cu Artemon Apostu-Efremov. Antrenorul a vorbit despre programul sportivei in plina pandemie de coronavirus. „Suntem la București. E mai ușor sa fii acasa in aceste clipe, ai tot confortul. Cu aceste reguli de calatorie nu prea…

- Dinamo și- alcatuit diverse programe de criza dupa declanșarea pandemiei de coronavirus. Momentan, roș-albii sunt acasa pana luni, apoi așteapta sa vada daca se pot antrena la Saftica. Adrian Mihalcea și-a inceput mandatul de antrenor principal la Dinamo cu cateva zile de repaus forțat. Totul din cauza…