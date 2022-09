FCSB pierde primul meci din Conference League - Penalty controversat la Londra FCSB a pirdut primul meci di grupele Conference League, pe terenul lui West ham, scor 3-1. Fcsb a condus cu 1-0 insa au fost egalați dintr-un penalty discutabil iar apoi englezii au preluat conducerea jocului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

