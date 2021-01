Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a intarit in defensiva, prin aducerile lui Risto Radunovic și Darius Haruț, și s-ar putea desparți de atacantul Sergiu Buș (28 de ani). Adus in vara, Sergiu Buș nu a impresionat la FCSB, bifand doar doua goluri și un asisst in 11 meciuri. Accidentat in acest moment, Buș a primit o oferta de la…

- Gigi Becali a dorit sa-l aduca la FCSB in aceasta iarna pe fundașul Andrei Chindriș (21 de ani), dar jucatorul de la FC Botoșani este decis sa plece in strainatate. „Andrei are o oferta de afara. A spus ca nu pleaca pana nu gasește o oferta buna din strainatate. Din punctul meu de vedere, 95% direcția…

- Aceasta vestea ii va bucura pe toți romanii. Mașina romaneasca se lupta pentru titlul de ”Mașina Anului 2021”. Cum arata celelalte modele inscrise in cursa pentru titlu și care sunt șansele ca produsul Renault sa fie marele caștigator al competiției care va avea loc pe data de 1 martie 2021. Automobilul…

- FCSB a primit o oferta pentru extrema Dennis Man (22 de ani), desemnat cel mai bun jucator la Gala GSP 2020, dar patronul Gigi Becali nu este de acord cu suma oferta. Ilie Dumitrescu a analizat situația in care se afla Dennis Man, dupa oferta de 12 milioane de euro primita de FCSB de la Krasnodar, și…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvaluit ca Gigi Becali l-a sunat pentru a-i inainta o oferta pentru fundașul dreapta Denis Haruț (21 de ani). A devenit deja o tradiție ca Gigi Becali sa transfere jucatori de la FC Botoșani. Urmatorul pe lista latifundiarului ar urma sa fie Denis Haruț.…

- In mercato de iarna, FCSB il dorește și pe atacantul Dumitru Cardoso (29 de ani) de la Gaz Metan, care e pe placul lui Gigi Becali (62 de ani) și care ar urma sa joace in locul celui adus in vara, tot de la Gaz Metan, Sergiu Buș (28 de ani). FCSB vrea sa joace tare in pauza de iarna in ceea ce privește…

- Bogdan Apostu, impresarul lui Sergiu Buș (27 de ani, atacant), a dezvaluit la GSP Live ca fotbalistul sau i-a cerut finanțatorului Gigi Becali mai multe minute pe teren. „Nu intru in considerente tactice. Nu e treaba mea. Ar fi fost imatur din partea mea sa discut cu cei de la FCSB pe subiectul Buș,…