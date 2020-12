Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Andrei Burca a declarat, duminica seara, dupa meciul castigat de CFR Cluj in fata FCSB, scor 2-0, ca el si colegii sai si-au dat “ultima picatura de energie pe teren”, dupa deziluzia din Liga Europa, si de aceea au reusit sa se impuna in confruntarea cu liderul Ligii I, relateaza News.ro.…

- FC Farul Constanta se afla pe locul opt, cu 17 puncte, avand insa un meci in minus. De cealalta parte, Rapid e pe pozitia a 14 a, cu 13 puncte, dar cu doua partide mai putin. Formatia de pe litoral nu a jucat in runda trecuta, meciul cu U Cluj fiind amanat. FC Farul Constanta sustine duminica, 15 noiembrie,…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, nu crede ca Dan Petrescu (52 de ani) va pleca de la CFR Cluj, așa cum a declarat dupa eșecul cu Gaz Metan, 1-2. CONTEXT: Petrescu a declarat, la nervi, ca vrea sa plece de la echipa, imediat dupa meciul cu Roma, din Europa League;„Nu…

- CFR Cluj a reușit sa o invinga pe FC Voluntari, scor 0-1, in etapa a opta a Ligii 1, chiar daca a schimbat 8 jucatori fața de partidata cu ȚSKA Sofia, din Europa League. CFR Cluj a obținut cele 3 puncte puse in joc la meciul cu Botoșani și ramane la 3 puncte in spatele liderului Ligii 1, CS Universitatea…

- CFR Cluj va juca cu FC Voluntari in etapa cu numarul 8 a Ligii 1. Meciul va incepe la ora 21:30 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport +. Vezi aici programul și rezultatele etapei #8 a Ligii 1 FC Voluntari - CFR Cluj, liveTEXT…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu FC Voluntari, din etapa #8 a Ligii 1. FC Voluntari - CFR Cluj va avea loc duminica, 25 octombrie, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP. ...

- Meciul s a terminat cu scorul de 1 1 1 0 , in urma golurilor marcate de Luckassen 7 , respectiv C. Deac 54 dn penalty .FC Viitorul a sustinut meciul din etapa a sasea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu campiaona en titre a Romaniei, CFR Cluj.Meciul s a terminat la egalitate, 1 1 1 0 , in urma golurilor…

- Meciul FC Viitorul CFR Cluj se joaca pe terenul central al Academiei Hagi. Etapa trecuta, echipa de pe litoral a obtinut prima victorie stagionala. FC Viitorul are jucatori selectionati atat la Nationala mare, cat si la tineret si pentru urmatoarele partide ale reprezentativelor. FC Viitorul sustine…