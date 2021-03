Stiri pe aceeasi tema

- GSP.ro va prezinta 7 observații despre lotul ales de Adi Mutu la Euro 2021. Cine lipsește, ce avem in comun cu precedentul turneu, care sunt punctele forte și punctele slabe ale selecționatei Adrian Mutu a anunțat azi lotul pentru Campionatul Europan de tineret din Ungaria și Slovenia (24-30 martie).…

- Intrecerea continentala este gazduita de Ungaria si Slovenia, faza grupelor disputandu se in aceasta luna.Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, i a nominalizat, astazi, pe cei 23 de jucatori din lotul tricolor pentru turneul final al Campionatului European U 21, care se…

- Adrian Mutu, selecționerul naționalei U21, a anunțat in urma cu scurt timp lotul pentru grupele Campionatului European de tineret, competiție care va avea loc in perioada 24-31 martie. „Tricolorii” fac parte din Grupa A la Euro 2021, alaturi de Germania, Olanda și Ungaria. Naționala lui Mutu debuteaza…

- Valentin Costache (22 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost diagnosticat cu COVID-19. Vestea e una extrem de proasta și pentru naționala U21, care nu se va putea baza pe Costache in grupele de la Campionatul European din aceasta luna. Costache fusese titularul din ofesniva in mandatul lui…

- Adrian Mutu (42 de ani), selecționerul echipei naționale de tineret, a vorbit despre șansele lui Octavian Popescu (18) de a participa la prima faza a turneului final de la Campionatul European de tineret din Ungaria și Slovenia. Octavian Popescu a „explodat” in acest sezon la FCSB și a intrat in vizorul…

- SelecE›ionerul reprezentativei U21, Adrian Mutu (42 de ani), a anunE›at lista preliminarAƒ cu cei 7 stranieri convocaE›i pentru faza grupelor a Campionatului European de tineret din Ungaria E™i Slovacia. a€žTricolorii micia€ vor debuta la EURO 2021 pe 24 martie, A®mpotriva EšAƒrilor de Jos, iar apoi…

- Selecționerul echipei naționale U21 a trimis faxurile de principiu pentru șapte jucatori care evolueaza in afara Romaniei, in vederea convocarii lor pentru turneul final Euro 2021. Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor Campionatului European…

- Mihai Stoichița (66 de ani), directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre pregatirile facute de Adrian Mutu (42 de ani), selecționerul echipei naționale U21, pentru turneul final al Campionatului European de tineret. Echipa naționala de tineret a Romaniei este calificata pentru…