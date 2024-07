Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Maccabi Tel Aviv, primul meci din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, are loc marți, 23 iulie, ora 20:30, pe stadionul Steaua. Meciul este important și in randul suporterilor, care și-au anunțat prezența in numar mare in Ghencea. FCSB - Maccabi Tel Aviv se joaca marți, 23 iulie, de la…

- Maccabi Tel Aviv, viitoarea adversara a FCSB-ului din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, a anunțat stadionul pe care va avea loc meciul de pe teren propriu. Așa cum a dezvaluit GSP.ro pe 20 iunie, duelul va avea loc la Budapesta. Partida va avea loc la 31 iulie, pe Bozsik Arena din Budapesta.…

- Petrolul Ploiești primește vizita celor de la Gloria Buzau, de la 21:30, in prima etapa a noului sezon de Superliga. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Partida va avea loc pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Va fi debutul lui Mehmet…

- Rapid și UTA Arad se infrunta sambata de la ora 19:15 intr-un meci din prima etapa a noului sezon de Superliga. Meciul va fi transmis in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digisport 1 și Prima Sport 1. Cele doua echipe se vor duela pe arena Francisc von Neumann din Arad. Giuleștenii au…

- FCSB o intalnește pe Virtus, din San Marino, de la 22:00, in primul tur al Ligii Campionilor. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Duelul din preliminariile Ligii Campionilor va avea loc pe stadionul „San Marino”, din Serravalle. Partida…

- Spania și Germania, cele mai in forma naționale de la EURO 2024, se infrunta de la ora 19:00 in sferturile turneului # Partida se anunța una extrem de spectaculoasa Spania – Germania se joaca vineri, 5 iulie, de la ora 19:00. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro, iar reporterii Gazetei Sporturilor vor transmite…

- FCSB și Corvinul Hunedoara se intalnesc de la 20:00, in Supercupa Romaniei. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Meciul in care FCSB, campioana Romaniei, o va intalni pe Corvinul, deținatoarea Cupei, va avea loc pe stadionul Steaua din București.…

- Manchester City - Manchester United este finala FA Cup 2024. Partida va incepe la 17:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. „Cetațenii” au caștigat titlul in acest sezon și vor sa realizeze și eventul. De cealalta parte, Manchester United a avut parte de un sezon dezastruos și poate prinde…