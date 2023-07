Stiri pe aceeasi tema

- FCSB, drum liber sa joace in Ghencea. Ordinul MApN, publicat in Monitorul Oficial, care-l va bucura pe Gigi BecaliAngel Tilvar, ministrul Apararii, a emis un ordin cu privire la Stadionul Steaua, care a fost publicat in Monitorul Oficial pe 27 iulie, arena din Ghencea fiind incadrata, de acum, ca…

- Dupa ce FCSB nu a primit acceptul de a juca in Ghencea derby-ul cu Dinamo, Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a dispus Corpului de Control sa se duca la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și sa investigheze cazul. Ciolacu a fost un susținator al ideii ca FCSB sa evolueze pe Stadionul Steaua și, conform…

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), l-a criticat pe Florin Talpan, juristul CSA Steaua București, cel care a postat un amplu mesaj in mediul online, in urma aflarii veștii ca FCSB va juca pe Ghencea meciul cu Dinamo. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul…

- Gigi Becali a avut un derapaj la adresa lui Vasile Dincu. Fostul ministru al Apararii a declarat astazi ca decizia de a permite FCSB sa joace cu Dinamo in Ghencea le-a apartinut premierului Marcel Ciolacu si ministrului Apararii, Angel Tilvar. Gigi Becali a avut o reactie violenta dupa declaratiile…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fostul mare jucator al Stelei, a comentat decizia Ministerului Apararii Naționale de a permite ca meciul FCSB - Dinamo, de pe 22 iulie, sa se joace pe stadionul Ghencea. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul…

- Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua București, contesta vehement decizia prin care FCSB a obținut dreptul de a juca pe arena din Ghencea. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul lui Angel Tilvar, ministrul Apararii, in acest sens.…

- Gabi Balint (60 de ani) crede ca FCSB va reuși sa joace pe arena din Ghencea in toamna acestui an. Gigi Becali vrea ca derby-ul dintre FCSB și Dinamo, programat pe 22 iulie, in runda secunda a Ligii 1, sa se joace pe arena din Ghencea. Premierul Marcel Ciolacu ar fi de partea vicecampioanei in acest…

- Compania Naționala de Investițiia scos la licitație in SICAP, in data de 15 mai, un contract de 339 milioane lei pentru lucrari de proiectare și construcție a noului stadion „Nicolae Dobrin“, din Pitești, investiție aprobata spre finanțare de la bugetul de stat inca din decembrie 2022. Imediat insa…