- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat dupa caștigarea Cupei, 1-0 cu Sepsi, ca vedetele echipei sale intra in vacanța, iar decizia ar putea influența lupta dintre Craiova și CFR Cluj. Sorin Carțu, președintele Craiovei, a avut o reacție categorica dupa ce Gigi Becali a decis ca Dennis Man, Florinel Coman…

- FCSB a castigat Cupa Romaniei, primul trofeu dupa cinci ani, dupa ce a invins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfantu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, in minutul 65, dupa o grava eroare defensiva a adversarilor. FCSB a cucerit ultima…

- Cristi Borcea, 50 de ani, fostul finanțator al lui Dinamo, opineaza ca Florinel Coman (22 de ani), extrema celor de la FCSB, nu valoreaza nici 200.000 de euro, din cauza atitudinii delasatoare de pe teren. Gigi Becali spera sa obțina pe Florinel Coman o suma formata din cel puțin 7 cifre. Cristi Borcea…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul Romaniei și fost jucator și antrenor la FCSB, le-a transmis un mesaj celor mai importanți jucatori de la FCSB. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Radoi spune ca Dennis Man, Florin Tanase, Florinel Coman și Olimpiu Moruțan trebuie sa plece cat mai repede…

- De doua ori campion in Liga 1 in cei patru ani și jumatate petrecuți la Steaua - nume sub care juca inca pe atunci echipa lui Gigi Becali - , Dorin Goian (39 de ani) a fost provocat in direct de un fan sa raspunda la intrebarea: pe cine ai antrena, pe FCSB sau pe Steaua? In prezent antrenor la Foresta…

- Gigi Becali anunța ca vrea sa-i vanda pe Dennis Man și Florinel Coman, iar patronul FCSB și verii sai, impresarii Giovanni și Victor Becali, vorbește de sume de transfer impresionante. Dennis Man (21 de ani) are o cota de 5 milioane de euro pe transfermarkt. Are 7 goluri și 4 asisst-uri in 24 de meciuri…

- cprofita de pe urma masurilor luate de FCSB. In lipsa meciurilor, casele de pariuri ofera cote pentru plecarile unor jucatori de la vicecampioana Romaniei. Harlem Gnohere, Bogdan Planic, Dennis Man, Florinel Coman și Florin Tanase sunt țintele pentru un mercato interesant in vara. Gigi Becali a luat…