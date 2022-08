Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), s-a aratat impresionat de rapiditatea cu care s-au vandut biletele online pentru meciul programat in aceasta seara cu Viking, de pe Arena Naționala. Omul de afaceri a spus ca va mai aduce cel puțin doi jucatori pana la finalul perioadei de mercato.…

- Instanta de la Sectia a IV-a Civila a Tribunalului Bucuresti a decis ca U Craiova 1948 nu mai are voie sa foloseasca leul ca marca a clubului patronat de Adrian Mititelu. Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, este de parere ca echipa patronata de Adrian Mititelu este „adevarata Universitatea Craiova”.…

- Gigi Becali a analizat posibila numire a lui Mirel Radoi, pe banca tehnica a gruparii CS Universitatea Craiova, in locul lui Laszlo Balint. „Daca are curajul asta Radoi, bravo lui! Eu, daca era in locul lui, spuneam ‘vin vineri dimineata la antrenament’. Adica dupa meci. Pai, la noi, Dica a avut curajul…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca vrea sa mai aduca jucatori, insa numai ca o condiție. „Tata, la ora asta vreau un atacant de 27, 28 de ani, cu experiența. Eu i-am luat pe Miculescu și Radaslavescu ca sa iau bani pe ei. Daca ne calificam, mai iau repede unu sau doi atacanți, dar…

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca noul antrenor al vicecampioanei este Nicolae Dica. Fostul mijlocaș se va afla la al doilea mandat ca technician la FCSB. Precedentul mandat a avut loc in perioada 2017-2018. “Dica deja a inceput antrenamentele de astazi, deci el este antrenorul.…

- Patronul de la FCSB, Gigi Becali, considera ca finanțatorul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, este indreptațit sa spere la o victorie impotriva vicecampioanei și ca nu il va ceda pe atacantul italian Andrea Compagno. ”Mititelu nu il da pe Compagno. A iesit de la puscarie, iti mai da ala jucatori…

- Antrenorul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anuntat, luni, finantatorul Gigi Becali. „Toni e la echipa acum, a zis ca pleaca. Am vorbit de dimineața cu el, a zis ca e la echipa, a zis ‘nea Gigi, daca ehcipa nu joaca, inseamna ca am o problema eu, antrenorul. Nu ințeleg ce se intampla, mai bine…