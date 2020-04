Stiri pe aceeasi tema

- Azi, de la 19:00, se joaca etapa 3 din eLiga 1, campionatul național de FIFA 20, organizat de LPF și de cluburile din Liga 1. Toate meciurile sunt liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. FCSB - Dinamo, cel mai important meci din fotbalul romanesc, se joaca…

- Liga 1, la fel ca toate campionatele puternice din Europa, și-a închis porțile din cauza pandemiei de coronavirus. Au fost anunțate mai multe date pentru o posibila reluare, iar Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat și cum va fi stabilita noua campioana a țarii. Despre cum va fi…

- Sevilla și CFR Cluj se vor intalni joi, de la 22:00, in manșa a doua a „șaisprezecimilor” Europa League. CFR Cluj a fost aproape de o victorie imensa in prima manșa, scor 1-1, fiind egalata abia in minutul 82, dupa o faza norocoasa. Campioana are un start bun de an. Pe langa remiza cu Sevilla, echipa…

- Duminica ne aduce in atentie patru meciuri din Liga I, trei dintre acestea disputandu-se deja simultan. Ultima partida ramasa de jucat, va incepe de la 20.00 si le va aduce fata in fata pe CSU Craiova si CFR Cluj.

- FC Viitorul afla duminica, 23 februarie, daca s a calificat in turneul play off al Ligii 1 si in editia 2019 2020. In acest moment, echipa lui Gica Hagi se afla in afara play off ului, ocupand locul 7, in conditiile in care obtin calificarea primele sase la finele sezonului regulat. Cu o etapa inaintea…

- CRAIOVA - CFR CLUJ // Stadionul „Ion Oblemenco” e, practic, „sold out” pentru duminica. Au mai ramas cateva sute de bilete la vanzare, cele mai multe la tribuna 1. Nu mai este nicio indoiala. Duminica, la Craiova, pe CFR Cluj o așteapta un veritabil infern. Cu 4 zile inaintea fluierului de start al…

- Viitorul este singura echipa care nu depinde de propriile rezultate. CUM SE CALIFICA ASTRA: un egal cu Sepsi este suficient pentru un loc in primele șase; poate merge și cu o infrangere, daca una dintre Viitorul și Gaz Metan nu caștiga in ultima etapa. La egalitate cu Gaz Metan, departajarea…

- FC Botosani si-a asigurat calificarea in play-off-ul Ligii I, dupa victoria obtinuta, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), in fata formatiei Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a XXV-a a Ligii I, penultima din sezonul regulat. De participarea in play-off mai sunt sigure CFR Cluj, CSU Craiova…