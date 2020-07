Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat dupa caștigarea Cupei, 1-0 cu Sepsi, ca vedetele echipei sale intra in vacanța, iar decizia ar putea influența lupta dintre Craiova și CFR Cluj. Sorin Carțu, președintele Craiovei, a avut o reacție categorica dupa ce Gigi Becali a decis ca Dennis Man, Florinel Coman…

- Dupa victoria Craiovei cu FCSB, 2-1, Ilie Dumitrescu a uimit pe toata lumea cu declarațiile facute la adresa celor de la FCSB. Dupa ce mai mult timp a susținut echipa lui Gigi Becali, spunand ca FCSB este Steaua, Ilie Dumitrescu a spus in aceasta seara, deranjat de ultimele acțiuni de la formația din…

- Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, a fost dezamagit dupa ultima veste din lotul roș-albaștrilor: accidentarea lui Razvan Oaida (22, mijlocaș central) chiar inaintea derby-ului contra Craiovei. Abia revenit la antrenamentele roș-albaștrilor, Oaida a acuzat din nou dureri și va sta iar pe bara. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca va achita datoria pe care o are catre FC Botoșani in contul transferulului mijlocașului Olimpiu Moruțan (21 de ani). FCSB l-a adus pe Moruțan 700.000 de euro, iar FCSB trebuia sa mai achite 100.000 cand Moruțan atinge un anumit numar de meciuri. Dupa ce Valeriu…

- Gigi Becali i-a analizat pe olteni inainte de CSU Craiova – FCSB și a spus care este cel mai bun jucator din lotul lui Cristiano Bergodi. Craiova – FCSB se joaca duminica, ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe LookPlus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Patronul FCSB i-a…

- Consiliul Județean Dolj va investi masiv in acest an in infrastructura de transport a judetului. Peste 130 de milioane de euro vor fi „pompate“ in 2020 in modernizarea rețelei de drumuri județene si in dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova , aflat in subordinea instituției. Vorbim aici de aproape…

- Silviu Bogdan, agentul lui Valentin Mihaila (20 de ani), spune ca „perla” de la Craiova va pleca pentru mai mult de 10 milioane de euro daca va mai ramane un sezon in Banie. Internaționalul de tineret este unul dintre cei mai promițatori fotbaliști romani, iar agentul sau prevede oferte generoase pentru…

- Gaura din bugetul Craiovei s-a marit. In luna aprilie, cand s-a aprobat execuția bugetului local al municipiului Craiova pe primele trei luni ale anului 2020, primaria raporta un minus de circa 30 de milioane de lei din veniturile estimate. Romania se afla insa in stare de urgența din cauza pandemiei…