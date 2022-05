Stiri pe aceeasi tema

Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova, programat, duminica, de la ora 21.30, in etapa a IX-a din Liga 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Mamut, in minutul 86.

Formatia CFR Cluj a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 6-0, echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.Au marcat Paun '2, Deac '20 (penalti), Manea '37, Debeljuh '45, '60 si Petrila '86.

Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Farul Constanta, intr-un meci din etapa a saptea a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor. Golul a fost marcat de Birligea, in minutul 66.

Formatia FCSB a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Farul Constanta, in ultimul meci al etapei a VI-a din play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. FCSB s-a apropiat la 2 puncte de liderul CFR Cluj, dupa un meci in care Florin Tanase a marcat de trei ori.

Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Boateng, in minutul 83

Formatia FCSB a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a IV-a din play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor si s-a apropiat la cinci puncte de liderul CFR Cluj, anunța news.ro.

Formatia CFR Cluj a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (0-0), echipa FC Voluntari, intr-un meci din prima etapa a play-off-ului Ligii 1, potrivit news.ro.