- Premierul Florin Citu a declarat, duminica, la Comitetul de Coordonare Judetean al PNL Cluj, ca unele estimari care vor fi anuntate indica o crestere economica de aproape doua cifre in Romania, pentru anul in curs, arata Agerpres. "Noi toti suntem aici pentru ca noi credem in liberalism si…

- In cel mai recent sondaj, partidul lui George Simion e pe locul 3. PSD are 30,2%, iar PNL cu aproape patru procente mai puțin. Conform unui sondaj INSCOP, AUR are 14,2%, iar Alianța USR-PLUS e la 13,2%. AUR a luat 0,4%, adica 7.000 de voturi la alegerile de duminica, din Republica Moldova, dar in Romania…

- Acesta spune ca impactul pandemiei de COVID-19 asupra sectorului muncii a fost cu mult mai grav decat cel al crizei financiare mondiale din 2008, transmite Reuters.Guy Ryder a atras atentia supra unei reveniri economice inegale dupa pandemie, alimentata partial de inegalitatile semnificative in distribuirea…

- Pana acum, peste 4,4 milioane de romani au primit cel putin o doza de vaccin anti-covid, iar 3,7 milioane au facut si rapelul. Pandemia urmeaza cursul descendent din ultima perioada, atat capitala, cat si judetele tarii fiind in scenariul verde. Potrivit ultimului bilant, s-au inregistrat 179 de cazuri…

- Portarul Andrei Vlad (21 de ani), convocat de Mirel Radoi la naționala Romaniei, este aratat cu degetul de Gigi Becali dupa ce FCSB a pierdut campionatul in fața rivalei CFR Cluj. Patronul roș-albaștrilor e sigur ca gafele lui Andrei Vlad din meciurile cu CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au fost…

- Numarul de locuri pentru specializarea de asistenta sociala din invatamantul superior la distanta va creste la cel putin 500 la nivel national, in urma unui parteneriat incheiat intre mai multe institutii, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Prin parteneriatul…

- Gigi Becali pregatește lotul pentru sezonul urmator de Liga 1, unul in care FCSB va incerca din nou sa o detroneze pe CFR Cluj. Finanțatorul spune ca cel puțin 7 jucatori vor pleca in aceasta vara. Gigi Becali a conturat lotul pentru sezonul urmator. Din el nu vor mai face parte Lucian Filip (30 de…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, spune despre Risto Radunovic (29), fundașul muntenegrean transferat in iarna de la Astra Giurgiu, ca este „fricos”. Latifundiarul l-a laudat pe Andrei Burca (28), stoperul de la CFR Cluj. Cronica meciului Sepsi - FCSB 2-2 Dupa egalul dintre Sepsi OSK…