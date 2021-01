Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (62 de ani), patronul de la FCSB, refuza varianta de a gasi un inlocuitor pentru Sergiu Buș (28 de ani), atacantul vandut astazi in Coreea de Sud. Motivul? Latifundiarul iși pune toate speranțele in Octavian Popescu (18 ani), noul puști minune de la FCSB, despre care, intr-o noua declarație…

- Sergiu Buș a fost transferat in Coreea de Sud la Seongnam FC, anunțul a fost facut pe pagina de Facebook FCSB. Atacantul se reface dupa accidentarea suferita in finalul anului trecut și nu mai era in grațiile...

- Mijlocașul Constantin Budescu (31 de ani) are șanse mari sa continue la Astra și din vara, cand ii va expira contractul. Dorit de Gigi Becali la FCSB, Budescu pare ca și-a dat acordul pentru un nou contract cu formația din Giurgiu, iar patronul Ioan Niculae a dat detalii de la negocierile cu vedeta…

- Ilie Dumitrescu a analizat meciul dintre FCSB și Astra, 3-0, primul duel oficial din 2021 pentru cele doua echipe. Fostul internațional a laudat prestația echipei antrenate de Toni Petrea și a spus ca un eventual transfer al lui Budescu, jucator dorit de Gigi Becali, ar face diferența in favoarea roș-albaștrilor…

- Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, a dezvaluit ca Florin Tanase (26, mijlocaș central) l-a refuzat in privința prelungirii contractului. FCSB l-a transferat pe Tanase in 2016, de la Viitorul, in schimbul a 1,5 milioane de euro;Florin Tanase mai are contract cu FCSB pana la finalul acestui sezon,…

- FCSB l-a prezentat astazi oficial pe fundașul stanga Risto Radunovic (28 de ani), transferat de la Astra. FCSB a plecat duminica dimineața intr-un cantonament in Antalya. Din lotul lui Toni Petrea lipsesc Ștefan Cana, Marius Briceag și Cristian Dumitru, imprumutați la alte formații din Liga 1. Detalii…

- In mercato de iarna, FCSB il dorește și pe atacantul Dumitru Cardoso (29 de ani) de la Gaz Metan, care e pe placul lui Gigi Becali (62 de ani) și care ar urma sa joace in locul celui adus in vara, tot de la Gaz Metan, Sergiu Buș (28 de ani). FCSB vrea sa joace tare in pauza de iarna in ceea ce privește…

- Alexandru Stan inca se mai afla la FCSB și incaseaza lunar salariul de 10.000 de euro doar pentru antrenamente individuale. De jucat, nu a mai jucat in niciun meci de un an și trei luni. Fostul capitan al Astrei Giurgiu a ajuns sa aiba un job straniu: clubul il platește ca sa se antreneze singur, fiindca…