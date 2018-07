Stiri pe aceeasi tema

- Aniversarea celor 20 de ani de prezența in Romania a companiei Wienerberger Romania este marcata prin organizarea unui proiect special. Caravana „Inovația Wienerberger mai aproape de tine” merge prin 9 orașe din țara și prezinta produsele companiei tuturor celor care doresc sa-și construiasca o casa.…

- Trupa Scorpions revine la Bucuresti, marti, la Romexpo, in cadrul "Crazy World Tour", in care artistii promit sa cante hituri precum "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel". In deschiderea show-ului vor fi trupele Compact B cu invitat Leo Iorga…

- Maine va avea loc la Sibiu cea de-a treia conferința naționala despre accidentul vascular cerebral cu titlul „AVC 360° – Practica multidisciplinara centrata pe pacient”. Pana acum, la conferintele de la Craiova si Constanta, au participat 462 medici specialiști, studenti, psihologi, kineto si fizioterapeuti.…

- ACS Poli Timisoara a terminat la egalitate cu Gaz Metan Medias, 0-0, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Gaz Metan a avut o mare sansa de a obtine victoria, dar portughezul Diogo Rosado a ratat un penalty in min. 90+2 (sut peste…

- Divizionara secunda FC Hermannstadt, condusa de fostul antrenor unirist Alexandru Pelici , a scris istorie și a realizat o calificare fabulosa, in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins in semifinala retur, in deplasare, pe Gaz Metan Mediaș, scor 3-2 (3-1). „Sa vina cupa, sa vina cupa, sa vina cupa…

- LIVETEXT Cupa Romaniei la fotbal, semifinale, retur: Gaz Metan Mediaș – Hermannstadt (joi, ora 20:00, Digi Sport, Telekom Sport). In tur, Hermannstadt (L2) a invins cu 1-0. Prima finalista este CS U Craiova, care a eliminat FC Botoșani cu scorul general 6-3 (5-1 in tur și 1-2 in retur) . Finala Cupei…

- Rezultate: Hermannstadt 2 Sibiu – ACSO Filiasi 1-1, Lunca Teuz Cermei – National Sebis 1-2, CSM Lugoj – Inter Balesti 2-0, CNP Timisoara – Cetate Deva 2-1, Scolar Resita – Soimii Lipova 2-2, ACS Ghiroda – CSU 2 Craiova 2-4, Mama Mia Becicherecu Mic – ACS Sirineasa 0-5, Millenium Giarmata – a stat.…

- In momentul de fața, CSM Reșița se afla pe locul trei in clasament, cu 48 de puncte acumulate in 23 de etape. De cealalta parte, Millenium Giarmata ocupa poziția 12 și a reușit sa obțina 26 de puncte in 24 de meciuri jucate. Dupa acest joc, rosso-nerii vor mai avea de disputat meciuri acasa…