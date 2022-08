FCSB i-a transferat pe jucatorii David Miculescu si Bogdan Rusu, proveniti de la UTA Arad, respectiv CS Mioveni. Miculescu evolueaza ca atacant lateral si va purta tricoul cu numarul 11, in timp ce Rusu, atacant central, va purta tricoul cu numarul 90. Cei doi s-au pregatit deja in Baza Sportiva FCSB si vor face parte din delegatia vicecampioanei care se va deplasa marti dimineata in Slovacia, pentru meciul cu DAC 1904, din preliminariile UEFA Europa Conference League. „Nu mai aveam cu cine sa jucam daca nu il luam pe David. Cand sunt copii din astia, sa dai 1-2 milioane pe el, pot sa ajunga la…